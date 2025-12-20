Shubhman Gill not included in India's T20 World Cup squad.
PTI | Mumbai | Updated: 20-12-2025 14:14 IST | Created: 20-12-2025 14:14 IST
Shubhman Gill not included in India's T20 World Cup squad.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Shubhman Gill
- India
- T20 World Cup
- squad
- cricketer
- selection
- surprise
- performance
- team
- strategy
ALSO READ
Pakistan Cricketers Face Dilemma Between Big Bash Contracts and National Duty
India's Strategic T20 Selection: Agarkar Explains Gill's Omission
Chief Minister Dhami's Surprise Visit Exposes Lapses and Spurs Action at Dalanwala Police Station
Uttarakhand Chief’s Surprise Police Inspection Sparks Immediate Action
Leopard Intrusion Sparks Panic in Maharashtra: Residents Injured in Surprise Encounter