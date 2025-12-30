UAE calls for 'restraint and wisdom' after Saudi Arabia's Yemen strikes and disputes Riyadh's allegations against it, reports AP.
PTI | Dubai | Updated: 30-12-2025 17:41 IST | Created: 30-12-2025 17:41 IST
UAE calls for 'restraint and wisdom' after Saudi Arabia's Yemen strikes and disputes Riyadh's allegations against it, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- UAE
- Saudi Arabia
- Yemen
- restraint
- wisdom
- allegations
- Riyadh
- AP
- regional tensions
- diplomacy
ALSO READ
Tensions Rise: UAE-Saudi Allegations Over Yemen Conflict
Tragic End: Suspicion, Allegations Surround Railway Employee's Death
Trump's Diplomacy and Russia's Allegations: A Global Tension
Mamata Banerjee Defends Secularism Amid Allegations of Religious Bias
Diplomatic Tensions Flare as Drone Attack Allegations Surface