1 held in AAP leader Lucky Oberoi murder case after exchange of fire in Amritsar: Punjab Police.
PTI | Chandigarh | Updated: 07-02-2026 21:22 IST | Created: 07-02-2026 21:22 IST
- Country:
- India
1 held in AAP leader Lucky Oberoi murder case after exchange of fire in Amritsar: Punjab Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- AAP
- Amritsar
- Lucky Oberoi
- murder case
- Punjab Police
- gunfight
- arrest
- investigation
- suspect
- crime