BJP has emerged as largest party in urban, semi-urban and rural Maharashtra after local body elections: CM Devendra Fadnavis.
PTI | Mumbai | Updated: 09-02-2026 18:21 IST | Created: 09-02-2026 18:21 IST
- Country:
- India
BJP has emerged as largest party in urban, semi-urban and rural Maharashtra after local body elections: CM Devendra Fadnavis.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
India's Urbanisation Challenge: A Pivotal Decade Ahead
Vox's Surge in Aragon: A Sign of Political Shifts in Spain
Jammu & Kashmir Prepares for Urban and Panchayat Elections Amid Vacant Election Commissioner Post
Dehradun Embraces Urban Modernization with Smart Traffic Booths
Tamil Nadu Expands Free Meal Scheme for Urban Sanitation Workers