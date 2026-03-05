Azerbaijan's Foreign Ministry accuses Iran of a drone attack on its territory and says two civilians were injured, reports AP.
PTI | Dubai | Updated: 05-03-2026 14:29 IST | Created: 05-03-2026 14:29 IST
Azerbaijan's Foreign Ministry accuses Iran of a drone attack on its territory and says two civilians were injured, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
EU Solidarity Tested Amid U.S. Trade Tensions with Spain
Hungary's Release of Dual Citizens Sparks Ukraine Tensions
Turkey Monitors PJAK Militant Activities Amid Regional Tensions
Tensions Rise as Missiles and Drones Hit Nakhchivan Airport
Tensions Escalate: Missiles and Drones Hit Nakhchivan Airport