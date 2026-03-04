FAA Extends Flight Ban: Haiti's Aviation Dilemma
The FAA extends a ban on US commercial flights to Haiti due to threats from criminal gangs. This ban, in place since last November, isolates the capital further, as gangs control much of Port-au-Prince. The Viv Ansanm coalition, designated as terrorists by the US, plays a significant role.
The Federal Aviation Administration (FAA) has prolonged its ban on US commercial flights to Haiti's capital, Port-au-Prince, citing persistent threats from criminal gangs. This extension, effective through September 3, continues a prohibition originally enacted in November after a concerning incident involving gunfire targeting a Spirit Airlines flight.
That alarming event saw a flight attendant sustain minor injuries, as the aircraft was struck while landing at Toussaint Louverture International Airport. The FAA's decision is further isolating Port-au-Prince, as instability in the region poses significant safety risks for flights and airport operations.
Gangs exert substantial control over Port-au-Prince, with approximately 90% of the city affected. The Viv Ansanm coalition, labeled a terror organization by the US, remains a dominant force. Concerns extend to ground travel, as armed groups threaten main roads, deterring many from using land routes around the city.
