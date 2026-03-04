Left Menu

FAA Extends Flight Ban: Haiti's Aviation Dilemma

The FAA extends a ban on US commercial flights to Haiti due to threats from criminal gangs. This ban, in place since last November, isolates the capital further, as gangs control much of Port-au-Prince. The Viv Ansanm coalition, designated as terrorists by the US, plays a significant role.

Devdiscourse News Desk | Sanjose | Updated: 04-03-2026 19:59 IST | Created: 04-03-2026 19:59 IST
FAA Extends Flight Ban: Haiti's Aviation Dilemma
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The Federal Aviation Administration (FAA) has prolonged its ban on US commercial flights to Haiti's capital, Port-au-Prince, citing persistent threats from criminal gangs. This extension, effective through September 3, continues a prohibition originally enacted in November after a concerning incident involving gunfire targeting a Spirit Airlines flight.

That alarming event saw a flight attendant sustain minor injuries, as the aircraft was struck while landing at Toussaint Louverture International Airport. The FAA's decision is further isolating Port-au-Prince, as instability in the region poses significant safety risks for flights and airport operations.

Gangs exert substantial control over Port-au-Prince, with approximately 90% of the city affected. The Viv Ansanm coalition, labeled a terror organization by the US, remains a dominant force. Concerns extend to ground travel, as armed groups threaten main roads, deterring many from using land routes around the city.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Unveiling the Sabarimala Gold Scandal: ED Intensifies Probe

Unveiling the Sabarimala Gold Scandal: ED Intensifies Probe

 India
2
Dollar Dips as Middle East Peace Prospects Rise

Dollar Dips as Middle East Peace Prospects Rise

 Global
3
Pakistan Unites for Peace Amid Regional Unrest

Pakistan Unites for Peace Amid Regional Unrest

 Pakistan
4
Turkey Prepares for Potential Influx of Iranian Refugees

Turkey Prepares for Potential Influx of Iranian Refugees

 Turkey

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Can Mozambique Revive Growth and Deliver Jobs for Its Young Population?

Can AI Judge Economic Risk? IMF Tests GPT on Global Surveillance Reports

Slovakia Moves Toward Sustainable Well-Being Over Pure Economic Growth

Mexico’s Semiconductor Strategy: Seizing Opportunity in a Shifting Global Order

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026