Delays Disrupt Britain's Emergency Repatriation from Oman

The UK's first repatriation flight from Oman faced rescheduling due to operational challenges, including delays in boarding passengers. Originally set for Wednesday, the flight is now expected to depart Thursday. This comes amid regional tensions impacting European travelers, with British Airways flights fully booked from Muscat.

Devdiscourse News Desk | Updated: 05-03-2026 13:22 IST | Created: 05-03-2026 13:22 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The UK's initial repatriation flight from Oman was delayed, with the Foreign Office citing technical and operational issues, including passenger boarding delays.

The flight, meant to evacuate British nationals and vulnerable individuals from Muscat, was postponed from its planned Wednesday departure.

British Airways flights from Muscat are fully booked, highlighting heightened difficulties amidst rising Gulf tensions involving European travelers.

(With inputs from agencies.)

Latest News

