Tensions Rise as Missiles and Drones Hit Nakhchivan Airport

Missiles and drones originating from the direction of Iran reportedly struck the Nakhchivan International Airport, an Azerbaijani exclave, heightening tensions in the region. The incident occurred at a strategic location near the Iranian border, raising concerns about regional security and diplomatic repercussions.

Devdiscourse News Desk | Baku | Updated: 05-03-2026 13:57 IST | Created: 05-03-2026 13:57 IST
  • Azerbaijan

Missiles and drones originating from Iran reportedly targeted Nakhchivan International Airport, an exclave of Azerbaijan, on Thursday.

The attack on the airport, situated just 10 kilometers from the Iranian border, poses new threats to regional stability and international relations.

This reported aggression raises serious concerns about rising tensions and the potential for escalating conflict in this geopolitically sensitive area.

