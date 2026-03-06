Left Menu

Karnataka's Economic Resilience Amid Trade Policy Challenges

Chief Minister Siddaramaiah emphasizes the significance of including globally integrated states like Karnataka in trade policy formulation due to evolving trade measures. Despite facing structural tax challenges, Karnataka shows revenue resilience, contributing significantly to India's exports. GST rationalization affects revenue, increasing pressure on state finances.

Amid ongoing trade policy shifts, Chief Minister Siddaramaiah underscores the need to factor in Karnataka's global integration when the Centre formulates trade decisions. The state's pivotal role in India's economic landscape, through technology and manufacturing exports, necessitates a tailored approach to national trade negotiations, he insists.

Presenting the 2026-27 Budget, Siddaramaiah highlights Karnataka's resilient revenue collection, bolstered by strategic financial measures, despite hurdles from Union tax modifications. The state's economic growth outpaces national figures, fortified by diverse sectoral development and strategic capital investment initiatives.

Addressing GST revisions, Siddaramaiah notes a downturn in revenue growth, amid fiscal pressures from Union policy changes. The Chief Minister advocates for compensation to mitigate GST-induced revenue losses, while welcoming revised financial devolution from the 16th Finance Commission that recognizes Karnataka's substantial GDP contributions.

