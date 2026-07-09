Asia's Strategic Shift: Navigating a Fragmented Global Order

Asian policymakers and investors are actively participating in shaping a resilient global landscape, focusing on long-term strategies amidst geopolitical tensions. Discussions at the Reuters NEXT Asia event emphasized Asia's significant role in global growth, stressing partnerships and resilient investments over traditional power alignments.

Devdiscourse News Desk | Asian Policymakers | Updated: 09-07-2026 14:14 IST | Created: 09-07-2026 14:14 IST
Asia's Strategic Shift: Navigating a Fragmented Global Order
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Asian policymakers, investors, and business leaders are asserting themselves as pivotal players in a fragmented global order, aiming for resilience rather than oscillating between powers like the US and China.

The Reuters NEXT Asia event in Singapore highlighted discussions where experts agreed that geopolitical tensions are permanent fixtures demanding long-term strategies. Thailand exemplifies this by adopting a proactive stance in foreign policy and investment.

Prominent voices, including those from Hong Kong Investment Corporation and Singapore's Temasek, emphasized that while uncertainty is prevalent, it presents opportunities for patient, strategic investments focusing on resilient portfolios in Asia's rapidly growing markets.

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