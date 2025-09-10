US-India Trade Talks: A New Beginning?
President Trump and Prime Minister Modi signal optimism for finalizing a U.S.-India trade deal after weeks of diplomatic tensions. Both leaders express enthusiasm for upcoming discussions, aiming for a prosperous future. Despite recent friction, including tariff hikes and geopolitical complexities, renewed efforts are underway to rekindle trade talks.
President Donald Trump announced ongoing negotiations to address trade barriers with India, alongside plans to discuss a potential deal with Prime Minister Narendra Modi, indicating a shift towards reconciliation after recent diplomatic tensions.
In response, Prime Minister Modi expressed optimism about the nations' partnership, stating both countries are working to conclude discussions promptly, positively affecting India's stock market.
Tensions had previously escalated after increased tariffs and criticisms over geopolitical issues, yet recent statements suggest a possible rapprochement as trade officials plan to resume dialogue soon.
(With inputs from agencies.)
