Regional Security Situation Forces Disruption at Bahrain Port

APM Terminals Bahrain has declared a force majeure due to the current regional security situation impacting operations at Khalifa Bin Salman Port. The duration of this disruption remains uncertain, with operations subject to further directives from authorities. The company will not be liable for any resulting delays or losses.

Devdiscourse News Desk | Updated: 05-03-2026 14:35 IST | Created: 05-03-2026 14:35 IST
APM Terminals Bahrain has announced a force majeure at Khalifa Bin Salman Port, citing regional security issues as the cause of disrupted operations. The announcement underscores the uncertainty of the situation's duration and extent, indicating reliance on forthcoming instructions from regulatory authorities.

The company's declaration of force majeure indicates that during the disruption, APM Terminals Bahrain will not bear liability for delays, interruptions, or any consequential losses stemming from the operational challenges faced at the port.

Uncertainty looms as stakeholders await further directives to determine future operations, while the port's current operational status remains hindered by ongoing security concerns in the region.

(With inputs from agencies.)

