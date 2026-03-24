Ukraine Successfully Defends Against Drone Onslaught
Ukraine's air force has successfully intercepted 541 out of 556 attack drones launched by Russia in an unusual daytime offensive. This marks one of the largest drone assaults by Russia, utilizing a record 948 drones since Monday evening.
Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 24-03-2026 22:39 IST | Created: 24-03-2026 22:39 IST
Ukraine's air force reported on Tuesday that it successfully intercepted 541 out of 556 attack drones launched by Russia in an unusual daytime assault.
The operation forms part of a record wave of drone attacks by Russia, which has deployed 948 drones since Monday evening.
The Ukrainian defense highlights a significant moment in ongoing tensions, showcasing resilience amid increased aerial threats.
