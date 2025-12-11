Left Menu

Khaleda Zia's Critical Health Response Sparks Discussions on Possible Overseas Transfer

Former Bangladesh prime minister Khaleda Zia, aged 80, is receiving treatment at Dhaka's Evercare Hospital and is reportedly responding well. Despite this, her medical team has not yet decided on transferring her abroad. Discussions with foreign doctors continue as her daughter-in-law joins medical board meetings.

Former Bangladesh prime minister Khaleda Zia is reportedly responding to treatment while being closely monitored at Dhaka's Evercare Hospital. However, a decision regarding her transfer abroad for continued medical care remains pending, according to her personal doctor, AZM Zahid Hossain.

The 80-year-old BNP leader has been hospitalized for multiple health issues since November 23, with her care overseen by a medical board comprising local and international specialists. Nighttime meetings involving foreign doctors are part of ongoing evaluations.

Hossain emphasized that while an international transfer is a consideration, no timeline has been established. Zia's daughter-in-law, Dr. Zubaida Rahman, has been actively participating in the medical discussions since her return to Dhaka on December 5.

(With inputs from agencies.)

