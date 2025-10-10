Left Menu

Afghanistan Upholds Sovereignty, Denies Foreign Military Presence

At a New Delhi press conference, Afghanistan’s Foreign Minister Muttaqi stated unequivocally that Afghanistan rejects any foreign military presence, emphasizing the nation's sovereignty. He affirmed Afghanistan's commitment to non-aggression and highlighted discussions on regional security and development, while also expressing gratitude for diplomatic engagements with India and ongoing humanitarian support.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-10-2025 17:32 IST | Created: 10-10-2025 17:32 IST
Afghanistan Upholds Sovereignty, Denies Foreign Military Presence
Afghanistan FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi addressing a press conference in Delhi (Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Afghanistan's Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi firmly declared that Afghanistan will not permit any foreign military forces at its Bagram base. Speaking at a press conference in New Delhi, Muttaqi emphasized Afghanistan's steadfast stance on sovereignty, disallowing military uniforms on its soil. Diplomacy is the only channel for foreign relations, he asserted.

Addressing regional security issues, Muttaqi reiterated Afghanistan's commitment to ensuring its territory remains uninvolved in threats to other countries. A joint statement by India and other nations criticized foreign military infrastructure presence in Afghanistan as harmful to regional peace. This stems from discussions at the Moscow Format talks in Russia.

Muttaqi expressed eagerness for constructive international relations, underpinned by Islamic values. During his visit, Indian External Affairs Minister Jaishankar presented humanitarian aid to Afghanistan, reflecting India's long-standing support. Muttaqi's visit is the first high-level delegation visit to India since the Taliban's takeover in 2021, marking a significant step in diplomatic ties.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Consumer Sentiment Steady Amidst Government Shutdown Concerns

Consumer Sentiment Steady Amidst Government Shutdown Concerns

 United States
2
Canara Robeco IPO: Strong Investor Interest Despite Full Offer-for-Sale Structure

Canara Robeco IPO: Strong Investor Interest Despite Full Offer-for-Sale Stru...

 India
3
Tragic Tale in Sindh: Forced Conversion and Marriage of a Teen Hindu Girl

Tragic Tale in Sindh: Forced Conversion and Marriage of a Teen Hindu Girl

 Pakistan
4
Bengaluru's Traffic Challenge: Growth Sparks Urgency for Solutions

Bengaluru's Traffic Challenge: Growth Sparks Urgency for Solutions

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Global South users harness digital platforms for aspiration and collective safety

Welfare-oriented economies outperform market-driven peers in OECD green growth race

MedLog protocol to bring transparency and oversight to AI in healthcare

AI governance gaps threaten trust and fairness in academic institutions

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025