Belgium Moves Toward Recognizing Palestinian Statehood Amidst Rising Tensions

Belgium plans to recognize a Palestinian state, contingent on Israeli hostages' return and Hamas' political exit. This move aligns Belgium with over 140 countries supporting Palestinian statehood. Belgium also aims to ban goods from Israeli settlements and increase pressure on Israel through EU ties suspension.

Devdiscourse News Desk | Brussels | Updated: 02-09-2025 15:44 IST | Created: 02-09-2025 15:44 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Belgium

Belgium is advancing plans to recognize a Palestinian state, signaling a momentous shift in European diplomatic stances. The foreign minister announced conditions for recognition include the return of Israeli hostages and removing Hamas from power, potentially delaying formal acknowledgment.

This development adds Belgium to a coalition of over 140 nations, including several in Europe, which have acknowledged Palestinian statehood. It arrives amid Belgium's decision to prohibit goods from Israeli settlements and designate specific Israeli leaders as persona non grata.

Europe's diplomatic pressure on Israel intensifies as France and the UK do likewise, guided by reforms within the Palestinian Authority. However, this entity faces criticism for inefficiency and corruption. Israel remains predominantly against Palestinian statehood, fearing it rewards militancy.

(With inputs from agencies.)

