Left Menu

Supreme Verdict: Bolsonaro's Conviction

Brazil's Supreme Court panel has formed a majority to convict former President Jair Bolsonaro of involvement in an armed criminal organization. Justice Carmen Lucia joined other justices in siding against Bolsonaro regarding a coup plot, while Justice Luiz Fux dissented. Further charges against Bolsonaro remain pending.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-09-2025 00:03 IST | Created: 12-09-2025 00:03 IST
Supreme Verdict: Bolsonaro's Conviction
Bolsonaro

A landmark decision was reached as a five-member panel of Brazil's Supreme Court almost unanimously decided to convict former President Jair Bolsonaro. The charge? Participation in an armed criminal organization.

Justice Carmen Lucia joined Justices Alexandre de Moraes and Flavio Dino in condemning Bolsonaro for his alleged involvement in a coup plot. In a surprising turn, Justice Luiz Fux stood alone in his dissent, opting to acquit the former leader.

While this decision marks a significant moment in Brazilian politics, Bolsonaro still faces further charges, including attempting a coup and the violent abolition of democratic rule.

TRENDING

1
Ebola Outbreak in Congo's Kasai Province Doubles in One Week

Ebola Outbreak in Congo's Kasai Province Doubles in One Week

 Congo (Kinshasa)
2
Eswatini Denies Agreement to Welcome Controversial U.S. Deportee

Eswatini Denies Agreement to Welcome Controversial U.S. Deportee

 Global
3
Exclusive Access: World Cup Seats Secured for Box Owners at Azteca Stadium

Exclusive Access: World Cup Seats Secured for Box Owners at Azteca Stadium

 Global
4
Bolsonaro: From Coup Allegations to Historic Conviction

Bolsonaro: From Coup Allegations to Historic Conviction

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How AI can transform urban transport into sustainable MaaS systems

Quantum AI boosts cybersecurity with superior accuracy and efficiency

AI threatens authenticity yet boosts creativity in traditional arts

Cyberbullying crisis deepens as schools struggle with weak prevention systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025