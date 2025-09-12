Supreme Verdict: Bolsonaro's Conviction
Brazil's Supreme Court panel has formed a majority to convict former President Jair Bolsonaro of involvement in an armed criminal organization. Justice Carmen Lucia joined other justices in siding against Bolsonaro regarding a coup plot, while Justice Luiz Fux dissented. Further charges against Bolsonaro remain pending.
A landmark decision was reached as a five-member panel of Brazil's Supreme Court almost unanimously decided to convict former President Jair Bolsonaro. The charge? Participation in an armed criminal organization.
Justice Carmen Lucia joined Justices Alexandre de Moraes and Flavio Dino in condemning Bolsonaro for his alleged involvement in a coup plot. In a surprising turn, Justice Luiz Fux stood alone in his dissent, opting to acquit the former leader.
While this decision marks a significant moment in Brazilian politics, Bolsonaro still faces further charges, including attempting a coup and the violent abolition of democratic rule.
