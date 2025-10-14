Left Menu

Zelenskiy Strips Odesa Mayor of Citizenship Amid Controversy

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has revoked the citizenship of Odesa Mayor Hennadiy Trukhanov, who is reportedly holding Russian citizenship despite prior denials. This move adds to ongoing political tensions, focusing on Trukhanov's foreign allegiance while he serves as the mayor of Ukraine's major port city.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 14-10-2025 18:45 IST | Created: 14-10-2025 18:45 IST
In a significant move, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has stripped Odesa Mayor Hennadiy Trukhanov of his Ukrainian citizenship, a source disclosed under anonymity. This development comes amid claims that Trukhanov, who has served as mayor since 2014, holds Russian citizenship.

The revelation regarding Trukhanov's citizenship has fueled political tensions, as the mayor has previously denied having Russian citizenship. The situation raises questions about his allegiance while he continues to serve as mayor in Ukraine's vital port city.

This decision is expected to intensify debates surrounding dual citizenship and governance, especially in strategic locations like Odesa.

