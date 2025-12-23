Left Menu

Russia Challenges U.S. Actions in Venezuela

Russia has expressed concerns to the United States regarding U.S. actions in Venezuela, as per Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. The U.S. has increased military operations in the region, including over two dozen strikes on vessels allegedly involved in drug trafficking under Trump's administration.

Russia Challenges U.S. Actions in Venezuela
  • Country:
  • Russia

Russia has officially communicated its concerns about the United States' activities in Venezuela, according to reports citing Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. Moscow's stance highlights growing tensions over geopolitical strategies in the region.

The Trump administration has intensified military efforts around Venezuela, marking a significant increase in regional military presence. This includes over two dozen military strikes on ships allegedly involved in drug trafficking activities.

The ongoing military activities underscore the geopolitical complexities and heightened diplomatic interactions between Russia and the United States, as both nations vie for influence in Venezuela.

(With inputs from agencies.)

