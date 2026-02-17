Ukrainian Drones Target Russian Oil Refineries
Ukrainian drones have reportedly attacked nine oil refineries in Russia since the beginning of the year, according to a statement from Kyiv's drone forces commander, Robert Brovdi. The strikes are part of a broader campaign, affecting 240 facilities in Russia and Russian-occupied territories.
Ukrainian drones have reportedly targeted nine oil refineries within Russia's borders since January, a top Kyiv military official disclosed.
The information was shared via Telegram by Robert Brovdi, the commander of Ukraine's drone forces, coinciding with ongoing peace discussions in Geneva between Ukrainian and Russian negotiators.
Brovdi revealed that the refinery strikes are part of a larger military operation involving 240 facilities in Russia and territories under Russian occupation.
(With inputs from agencies.)
