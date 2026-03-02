Escalating Conflict: US-Israeli Air War Against Iran Expands, Impacting Global Markets
The escalating U.S.-Israeli air campaign against Iran has intensified, impacting global energy markets and heightening regional tensions. With rising oil prices, disrupted shipping, and spreading violence in Lebanon, the conflict has significant geopolitical implications. President Trump's actions draw mixed reactions, stirring both domestic and international unease.
The U.S.-Israeli air war against Iran intensified on Monday, involving Lebanon as Israel retaliated against Hezbollah's strikes. Meanwhile, Tehran launched missiles targeting Israel, Gulf states, and a British air base in Cyprus. Verified footage showed an American warplane downed over Kuwait.
Recent bombings killed Iran's supreme leader, drawing regional powers into war and disrupting Gulf shipping, causing a sharp rise in energy prices. President Donald Trump's campaign, a major U.S. policy move, faces backlash but aims to dismantle a long-time adversary. Trump's call for Iranians to oust their leaders meets mixed reactions amidst uncertainty.
Hezbollah escalated the conflict by attacking Israel, which hit back, killing civilians and militants in Beirut's suburbs. Iranian missile strikes targeted U.S. Gulf allies, with notable damage in Kuwait, UAE, Qatar, and Cyprus. Trump's strategy risks political fallout as the prolonged military action, coupled with public dissent, impacts his administration.
(With inputs from agencies.)
