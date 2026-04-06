Ukraine's Strategic Gains: Counteroffensive Shifts Dynamics in the East

Ukraine has reclaimed 480 sq. km of territory in the southeastern and eastern frontlines, including 12 settlements, amid Russian ongoing spring offensives. Despite Ukraine's defensive success, Russia continues its push, aiming to establish a buffer zone. Kyiv's counterattacks disrupt Russian plans, while Ukraine intensifies its long-range strikes on Russian oil infrastructure.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 06-04-2026 13:45 IST | Created: 06-04-2026 13:45 IST
Ukraine's Strategic Gains: Counteroffensive Shifts Dynamics in the East
  Ukraine

Ukraine's forces have reclaimed 480 square kilometers of territory in the southeastern and eastern fronts, according to army chief Oleksandr Syrskyi. This includes retaking control of 12 settlements, despite ongoing Russian offensives in the region.

While Ukrainian troops have maintained defensive lines, Russia continues to press forward with its spring offensive. According to Syrskyi, Russian forces are regrouping to seize more Ukrainian lands and establish a buffer zone, despite incurring significant losses.

Efforts by Ukrainian troops to counterattack, particularly in the southeast, are disrupting Russian strategies, military analysts report. Meanwhile, Ukraine has escalated its long-range strike campaign targeting Russian oil infrastructure, amid stalled diplomatic negotiations.

(With inputs from agencies.)

Tensions Escalate as U.S. Deadline Looms for Iran Deal

MICA's 31st Convocation: A Celebration of Excellence and Legacy

Supreme Court Demands Action: Stray Cattle on Highways Under Scrutiny

Naqvi's Critique: Political Playbook and Election Dynamics

