Maharashtra Politics: Local Decisions and Alliance Dynamics

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis discussed alliance strategies for upcoming civic elections, emphasizing local decision-making. Discussions with Shiv Sena and NCP for potential alliances are ongoing. Fadnavis urged avoiding harsh criticisms during campaigns and addressed various political and financial updates concerning the region.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 11-10-2025 20:23 IST | Created: 11-10-2025 20:23 IST
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced that decisions on alliances with BJP's partners for upcoming civic elections will be determined locally. This remark came following a review meeting with party leaders in Western Maharashtra.

Fadnavis mentioned ongoing discussions with the Shiv Sena, led by Deputy Chief Minister Eknath Shinde, and NCP under Deputy Chief Minister Ajit Pawar, aimed at forming alliances ahead of the elections. He emphasized the need for local input before finalizing strategies.

Fadnavis also highlighted the importance of maintaining respectful discourse, advising against personal criticisms during campaigns. Addressing economic concerns, he assured financial aid distribution for rain-affected farmers and confirmed progress in forming a new working committee under state BJP chief Ravindra Chavan.

