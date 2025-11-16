Vijay Advocates for Electoral Equality and Transparency

Left Menu

Vijay, chief of Tamilaga Vettri Kazhagam and actor-politician, urged the Indian Election Commission to include his party in election discussions, emphasizing the need for equal representation. He highlighted the importance of transparency and ensuring all political parties have a level playing field, arguing it is crucial for maintaining public trust in the electoral process.

Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 16-11-2025 11:24 IST | Created: 16-11-2025 11:24 IST
  • Country:
  • India

Actor-politician Vijay, leading Tamilaga Vettri Kazhagam, has called on the Election Commission to ensure his party's inclusion in all election consultations. He believes this step would strengthen the electoral process.

In a letter to the Chief Election Commissioner, Vijay emphasized his party's presence across Tamil Nadu and its intention to contest state elections. He underscored the significance of equal opportunities for all parties as an essential constitutional element, urging fairness and inclusivity in elections.

Vijay also addressed voters via a video, advising them to verify their electoral roll status during the state's ongoing SIR, cautioning against risks of disenfranchisement.

