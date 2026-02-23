Left Menu

EU Faces Stalemate Over Russia Sanctions

EU nations are struggling to agree on new sanctions against Russia, according to EU foreign policy chief Kaja Kallas. Hungary's opposition has become a significant obstacle, indicating that a consensus is unlikely at the upcoming EU foreign ministers' meeting scheduled for Monday.

Efforts to reach a consensus among EU member states on new sanctions against Russia have hit a roadblock, EU foreign policy chief Kaja Kallas announced. Opposition from Hungary has emerged as a key hurdle, casting doubt on the possibility of an agreement during Monday's meeting of EU foreign ministers.

Kallas informed reporters that Hungary's continued resistance has derailed hopes for a unified decision. The meeting, originally intended as a platform to solidify EU response to Russia, now appears unlikely to yield any actionable conclusions.

This deadlock underscores ongoing challenges within the EU in formulating a cohesive foreign policy, particularly when individual member states hold diverging views on critical geopolitical issues like sanctions against Russia.

