EU Faces Stalemate Over Russia Sanctions
EU nations are struggling to agree on new sanctions against Russia, according to EU foreign policy chief Kaja Kallas. Hungary's opposition has become a significant obstacle, indicating that a consensus is unlikely at the upcoming EU foreign ministers' meeting scheduled for Monday.
- Country:
- Belgium
Efforts to reach a consensus among EU member states on new sanctions against Russia have hit a roadblock, EU foreign policy chief Kaja Kallas announced. Opposition from Hungary has emerged as a key hurdle, casting doubt on the possibility of an agreement during Monday's meeting of EU foreign ministers.
Kallas informed reporters that Hungary's continued resistance has derailed hopes for a unified decision. The meeting, originally intended as a platform to solidify EU response to Russia, now appears unlikely to yield any actionable conclusions.
This deadlock underscores ongoing challenges within the EU in formulating a cohesive foreign policy, particularly when individual member states hold diverging views on critical geopolitical issues like sanctions against Russia.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- EU
- Russia
- sanctions
- Kaja Kallas
- Hungary
- foreign policy
- EU ministers
- consensus
- package
- agreement
ALSO READ
Hungary Threatens to Block EU Sanctions Over Russian Oil Deliveries
Hungary's Stand: Blocking EU Sanctions Over Oil Pipeline Dispute
Hungary's Oil Blockade Sparks EU-Ukraine Tensions
Ukraine Slams Hungary and Slovakia's Energy Ultimatum
Hungary to block EUR 90 bln loan to Ukraine over oil stoppage, minister says