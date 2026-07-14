Russian Missile Strikes Ignite Fires in Kyiv Districts

Russian missile attacks struck the Ukrainian capital Kyiv on Tuesday, sparking fires in various districts of the city. Despite the air alert being lifted after 50 minutes, strikes hit storage areas and vehicles. Additional drone attacks were reported in Zaporizhzhia and outside Kharkiv, causing multiple injuries.

Devdiscourse News Desk | Updated: 14-07-2026 04:23 IST | Created: 14-07-2026 04:23 IST
Russian Missile Strikes Ignite Fires in Kyiv Districts
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Russian forces launched a missile assault on Kyiv on Tuesday morning, igniting fires across multiple districts, according to senior officials. The air alert was lifted after about 50 minutes, with no casualties immediately reported.

Tymur Tkachenko, head of the military administration in Kyiv, confirmed that the strikes hit storage facilities and caused fires in the Holosiivskyi district. Mayor Vitali Klitschko reported drone debris setting cars ablaze in eastern suburbs.

In Zaporizhzhia, Russian drones targeted residential areas, injuring 11 people, emergency services said. Meanwhile, a drone attack outside Kharkiv resulted in injuries to six individuals, as confirmed by regional governor Oleh Syniehubov on Telegram.

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