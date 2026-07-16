Diplomatic Tensions Escalate: Nicaragua Cuts Ties with Italy

Nicaragua has severed diplomatic relations with Italy following controversial remarks by Italian Foreign Minister Antonio Tajani. The comments pertained to Nicaragua granting citizenship to Alessio Casimirri, linked to the 1978 assassination of Italian Prime Minister Aldo Moro. Italy demands Casimirri's extradition, condemning Nicaragua's protection of a convict.

Devdiscourse News Desk | Updated: 16-07-2026 23:25 IST | Created: 16-07-2026 23:25 IST
Diplomatic Tensions Escalate: Nicaragua Cuts Ties with Italy
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Nicaragua announced a break in diplomatic relations with Italy due to a dispute involving the 1978 assassination of former Italian Prime Minister Aldo Moro.

The controversy arose after Italy's Foreign Minister Antonio Tajani criticized Nicaragua for granting citizenship to Alessio Casimirri, a former far-left militant convicted in Moro's murder case.

Italy has urged Nicaragua for Casimirri's extradition, arguing that granting immunity to him is unacceptable.

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