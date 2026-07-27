UK's Burnham welcomes Zelenskiy as first foreign visitor
Britain's new prime minister, Andy Burnham, welcomed Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy as his first international visitor, reaffirming London's support for Ukraine.
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Britain's new prime minister, Andy Burnham, welcomed Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy as his first international visitor on Monday, in a move that underscores London's steadfast support for Ukraine, Burnham's office said.
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