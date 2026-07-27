Russian Strikes Hit Critical Ukrainian Ports
Russian forces targeted three Ukrainian ports, damaging fuel and storage facilities critical to the Ukrainian military. Strikes were reported at Odesa, Chornomorsk, and Mykolaiv ports, impacting storage tanks and a cargo ship involved in military supply logistics, according to Russia's Defence Ministry.
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Russian forces have targeted three key Ukrainian ports, putting significant strain on the nation's military capabilities, the Russian Defence Ministry reported on Monday.
Among the targets was the strategic port of Odesa, where fuel loading and storage facilities critical to military operations were struck.
The ministry also confirmed strikes on storage tanks at the Chornomorsk port and a cargo ship in Mykolaiv, both essential for storing and transporting military supplies.
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