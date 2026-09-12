British PM Andy Burnham Holds Firm on Irish Unification Stance

British Prime Minister Andy Burnham remains steady in his stance against an Irish unification referendum despite comments from U.S. President Donald Trump expressing enthusiasm for a united Ireland. Burnham stated there's no majority public backing for another referendum, maintaining no changes without public support.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-09-2026 16:48 IST | Created: 12-09-2026 16:48 IST
British PM Andy Burnham Holds Firm on Irish Unification Stance
Andy Burnham

Despite enthusiasm from U.S. President Donald Trump for a united Ireland, British Prime Minister Andy Burnham remains steadfast in his position against pursuing an Irish unification referendum at this time.

Burnham, responding to lawmakers in the British parliament, reiterated his stance, noting the absence of majority public support for another vote on Northern Ireland’s future.

A spokesperson for the Prime Minister confirmed Saturday that Burnham’s views had not shifted following Trump's comments after a meeting with Ireland’s Prime Minister Micheal Martin in Dublin.

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