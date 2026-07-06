Wimbledon Quarter-Finals: Djokovic, Osaka, and Sinner Headline Thrilling Encounters
Wimbledon's quarter-finals on Tuesday see Novak Djokovic, Naomi Osaka, and Jannik Sinner in action. Djokovic aims for a record 25th Grand Slam, facing Felix Auger-Aliassime. Osaka plays Karolina Muchova after defeating world's best Aryna Sabalenka. Sinner meets Jan-Lennard Struff, marking Struff's first Grand Slam quarter-final.
Wimbledon is set for an action-packed quarter-finals on Tuesday, as tennis stars Novak Djokovic, Naomi Osaka, and Jannik Sinner headline the matches.
Djokovic, a 24-time Grand Slam champion, will face the third seed Felix Auger-Aliassime after a tough win over Roman Safiullin, seeking his 25th Grand Slam.
Meanwhile, Naomi Osaka takes on Karolina Muchova, buoyed by her win against world number one Aryna Sabalenka. Jannik Sinner will clash with Jan-Lennard Struff in what marks the latter's first Grand Slam quarter-final appearance.