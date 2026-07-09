Rugby-Fiji ring the changes for clash against England
Fiji have made nine changes to their team for Saturday's Nations Championship clash against England, following their opening loss to Wales.
- Country:
- Fiji
Fiji have made nine changes for Saturday’s Nations Championship clash against England, strengthening their side after losing to Wales in their opening fixture of the new competition last weekend.
Team: 15-Salesi Rayasi, 14-Vuate Karawalevu, 13-Kalaveti Ravouvou, 12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, 10-Caleb Muntz, 9-Simione Kurvoli, 8-Levani Botia, 7-Lekima Tagitagivalu, 6-Peceli Yato, 5-Isoa Nasilasila, 4-Tevita Ratuva, 3-Mesake Doge, 2-Tevita Ikanivere (captain), 1-Eroni Mawi Replacements: 16-Sam Matavesi, 17-Livai Natave, 18-Peni Ravai, 19-Temo Mayanavanua, 20-Elia Canakaivata, 21-Pita-Gus Sowakula, 22-Frank Lomani, 23-Isaiah Armstrong-Ravula.
(Writing by Mark Gleeson in Atlanta; Editing by xx)
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