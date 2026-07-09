Rugby-Fiji ring the changes for clash against England

Fiji have made nine changes to their team for Saturday's Nations Championship clash against England, following their opening loss to Wales.

Reuters | Fiji Have Made Nine Changes For Saturdays Nations Championship Clash Against England | Updated: 09-07-2026 21:22 IST | Created: 09-07-2026 21:22 IST
Rugby-Fiji ring the changes for clash against England
Fiji
  • Country:
  • Fiji

Fiji have made nine changes ​for Saturday’s Nations Championship clash ​against England, strengthening their side ‌after ​losing to Wales in their opening fixture of the new competition last weekend.

Team: 15-Salesi Rayasi, 14-Vuate Karawalevu, 13-Kalaveti Ravouvou, ⁠12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, 10-Caleb Muntz, 9-Simione Kurvoli, 8-Levani Botia, 7-Lekima Tagitagivalu, 6-Peceli Yato, ⁠5-Isoa Nasilasila, 4-Tevita ⁠Ratuva, 3-Mesake Doge, 2-Tevita Ikanivere (captain), 1-Eroni Mawi Replacements: 16-Sam Matavesi, 17-Livai Natave, 18-Peni Ravai, 19-Temo Mayanavanua, 20-Elia Canakaivata, 21-Pita-Gus Sowakula, ‌22-Frank Lomani, ‌23-Isaiah Armstrong-Ravula.

(Writing by Mark Gleeson in Atlanta; ​Editing by xx)

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