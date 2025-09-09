Left Menu

UkrOboronProm and Thales Join Forces in Defence Venture

Ukraine's state-owned defence conglomerate, UkrOboronProm, has registered a joint venture with French defence company Thales. This collaboration focuses on developing advanced solutions in air defence and other areas as Ukraine seeks to enhance its defence capabilities against Russian aggression.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-09-2025 19:43 IST | Created: 09-09-2025 19:43 IST
UkrOboronProm and Thales Join Forces in Defence Venture
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Ukraine's state-owned defence conglomerate, UkrOboronProm, has established a significant joint venture with French defence giant Thales, according to an announcement by a Ukrainian official on Tuesday.

As Ukraine continues to combat a larger and better-equipped Russian military in the war's fourth year, the Ukrainian government is turning to international partners to expand its domestic defence capabilities. The registration for this venture was finalized in early July, as revealed by UkrOboronProm Director Herman Smentanin via Telegram during his visit to London.

The venture aims to create advanced technological solutions in areas like air defence, radar systems, electronic warfare, and tactical communications, demonstrating a significant step in Ukraine's strategic defence development.

