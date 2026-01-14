Left Menu

Global Success of 'Are You Dead?' App Sparks Renaming and Subscription Model

The app 'Are You Dead?' has gone viral in China, captivating solo dwellers with its emergency alert feature. The creators renamed it Demumu for global appeal and introduced a subscription fee due to surging popularity, particularly among one-person households, which represent about 30% in China today.

Updated: 14-01-2026 06:28 IST | Created: 14-01-2026 06:28 IST
Global Success of 'Are You Dead?' App Sparks Renaming and Subscription Model
An app known as 'Are You Dead?' is experiencing a surge in popularity across China, particularly among individuals living alone. This viral sensation has led its developers to implement a subscription model and rename it Demumu for a global audience, reflecting its shift beyond local markets.

Initially developed as a safety tool for solo dwellers, the app prompts users to set up an emergency contact and sends alerts if they don't log in for several consecutive days. As the number of one-person households in China climbs to 200 million, the app addresses a clear safety need.

Launching Demumu on Apple's paid app charts at second place underscores its widespread appeal. Despite debates over the name change, proponents argue its importance for fostering security among unmarried and solitary individuals. Meanwhile, developers, a small team of three individuals, cite rising costs as a reason for launching an eight-yuan subscription fee.

