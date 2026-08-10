Russia's Satellite Surge: A New Starlink Competitor
Russia is accelerating the deployment of its Starlink-like satellite internet system, aiming for 300 satellites by 2027, according to Ukrainian intelligence. This move counters Kyiv's advantage in battlefield communications after SpaceX disabled Russian access to Starlink. Russia's growing missile capacity also poses threats to Ukraine's defense industry.
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Russia is rapidly advancing its satellite internet ambitions, with plans to deploy nearly 300 satellites by 2027 as part of its Rassvet system. This development, revealed by Ukrainian intelligence, aims to rival SpaceX's Starlink, which operates in Ukraine, providing crucial support for drone operations and communications on the battlefield.
Major General Vadym Skibitskyi, deputy head of Ukraine's GUR military intelligence, disclosed that Russia has already launched 16 satellites and is speeding up their deployment schedule. The Russian forces had previously used grey-market Starlink terminals, but Kyiv successfully lobbied for their deactivation, shifting the battlefield momentum in Ukraine's favor.
In addition to its satellite initiatives, Russia is advancing its missile capabilities, surpassing production targets for Zircon and Oniks missiles and focusing its missile campaign on Ukraine's defense and drone production industries. Russia's stockpile of Iskander-M ballistic missiles remains a significant threat as Moscow enhances its military prowess.