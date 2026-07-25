Drone Alerts Disrupt Russian Retail Giant Wildberries
Drone threats prompted the evacuation of Wildberries' logistics hub in Yekaterinburg, briefly suspending operations and the national athletics championships. Ukrainian strikes have targeted Wildberries warehouses in Russia, alleging military ties. Despite such disruptions, Wildberries is critical to Russia’s consumer economy, contributing significantly to its GDP and employment.
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A drone threat forced leading Russian online retailer Wildberries to evacuate its logistics hub in Yekaterinburg on Saturday, also momentarily halting the national athletics championships. This incident is part of a series of recent Ukrainian drone strikes targeting Wildberries' facilities, aiming to broaden the strategic impact on Russia's economy.
Local authorities in the Sverdlovsk region declared a drone alert, reporting one repelled attack over Yekaterinburg. Despite a fire caused by falling debris, Governor Denis Pasler assured that critical infrastructure remained unscathed. The drone threat also caused delays at the Russian Athletics Championships, prompting athletes and spectators to seek shelter.
Ukraine has intensified its drone attacks on Russian territories, including claims of targeting Wildberries due to alleged military supply connections, which the Kremlin denies. Since invading Ukraine in 2022, Russian forces have often targeted Ukrainian logistics and energy infrastructure. Wildberries and its competitors play a vital role in Russia's economy, significantly contributing to its GDP and employment rates.
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