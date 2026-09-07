China Targets Japanese Chemical Imports in Anti-Dumping Move

China's commerce ministry announced preliminary anti-dumping measures on dichlorosilane imports from Japan. Importers must provide cash deposits, with rates set at 99.2% for Shin-Etsu Chemical, 80.8% for Denal Silane, and 99.2% for other producers, effective Tuesday.

Devdiscourse News Desk | Updated: 07-09-2026 13:03 IST | Created: 07-09-2026 13:03 IST
China Targets Japanese Chemical Imports in Anti-Dumping Move

China's commerce ministry has taken a decisive step against Japanese imports by imposing preliminary anti-dumping measures on dichlorosilane, a vital chemical in semiconductor production.

Starting Tuesday, Japanese companies importing dichlorosilane will be required to make cash deposits with customs authorities. The deposit rates are determined at 99.2% for Shin-Etsu Chemical, 80.8% for Denal Silane, and 99.2% for other Japanese manufacturers.

The ministry's announcement is seen as a key move in protecting China's domestic semiconductor industry, potentially escalating trade tensions with Japan.

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