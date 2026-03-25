Standyou Expands South Korean Admissions With Scholarship Support
Standyou, a platform for international admissions, has expanded its services to include 150 top South Korean universities. The platform focuses on scholarship-led admissions, enabling students to study affordably. Founded in 2016, Standyou supports globally recognized academic programs, helping students access prestigious universities through scholarships and comprehensive guidance.
In a strategic move, Standyou, India's foremost study abroad platform, has broadened its reach by expanding admissions services to South Korea. The initiative targets 150 prestigious Korean universities, providing students with scholarship-powered admission support, enhancing accessibility and affordability of high-quality education.
Standyou's robust, data-driven platform caters to academic explorations, scholarship identification, application assistance, and guiding students through every step of the admission journey. With South Korea's reputation for academic excellence, the expansion underlines Standyou's commitment to bridging student ambitions and financial barriers.
According to CEO Priyank Shrivastava, the driving mission is to ensure quality education is within reach for all, irrespective of financial constraints. By collaborating with leading Korean universities and scholarship entities, Standyou reinforces its mission to provide inclusive and achievable global education options.
