Gujarat: India's Rising Semiconductor Powerhouse
Gujarat has attracted investments worth Rs 1.24 lakh crore across six semiconductor projects, becoming India's leading semiconductor hub. The projects will create over 50,000 jobs and boost India's semiconductor manufacturing capabilities, aligning with the 'Make in India' initiative and Aatmanirbhar Bharat vision.
- Country:
- India
Gujarat is solidifying its position as India's leading semiconductor hub, drawing in investments worth approximately Rs 1.24 lakh crore across six pivotal projects under the India Semiconductor Mission (ISM). These developments are set to generate more than 50,000 jobs, significantly enhancing both direct and indirect employment opportunities.
The approved projects include industry giants Tata Electronics, Micron Technology, and CG Power & Industrial Solutions. Notably, Micron Technology and Kaynes Semicon have already inaugurated their Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities at Sanand GIDC, a significant step endorsed by Prime Minister Narendra Modi. The aim is to fortify domestic semiconductor manufacturing, reducing the reliance on imports and aligning with India's 'Make in India' vision.
As part of these advancements, CG Semi will commence commercial production by July 5, while Suchi Semicon continues to expand its operations in Surat. Concurrently, Tata Electronics is progressing with its semiconductor fabrication facility at Dholera, set to become India's first commercial semiconductor foundry. The broader ecosystem flourishes with global firms entering Gujarat, fostering a cluster capable of supporting extensive fabrication and packaging initiatives.
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