Gujarat: India's Rising Semiconductor Powerhouse

Gujarat has attracted investments worth Rs 1.24 lakh crore across six semiconductor projects, becoming India's leading semiconductor hub. The projects will create over 50,000 jobs and boost India's semiconductor manufacturing capabilities, aligning with the 'Make in India' initiative and Aatmanirbhar Bharat vision.

Devdiscourse News Desk | Updated: 04-07-2026 16:22 IST | Created: 04-07-2026 16:22 IST
Gujarat: India's Rising Semiconductor Powerhouse
Gujarat CM Bhupendrabhai Patel (File Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Gujarat is solidifying its position as India's leading semiconductor hub, drawing in investments worth approximately Rs 1.24 lakh crore across six pivotal projects under the India Semiconductor Mission (ISM). These developments are set to generate more than 50,000 jobs, significantly enhancing both direct and indirect employment opportunities.

The approved projects include industry giants Tata Electronics, Micron Technology, and CG Power & Industrial Solutions. Notably, Micron Technology and Kaynes Semicon have already inaugurated their Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities at Sanand GIDC, a significant step endorsed by Prime Minister Narendra Modi. The aim is to fortify domestic semiconductor manufacturing, reducing the reliance on imports and aligning with India's 'Make in India' vision.

As part of these advancements, CG Semi will commence commercial production by July 5, while Suchi Semicon continues to expand its operations in Surat. Concurrently, Tata Electronics is progressing with its semiconductor fabrication facility at Dholera, set to become India's first commercial semiconductor foundry. The broader ecosystem flourishes with global firms entering Gujarat, fostering a cluster capable of supporting extensive fabrication and packaging initiatives.

TRENDING

1
UNHCR Warns of Growing Displacement Crisis in Lake Chad Basi

UNHCR Warns of Growing Displacement Crisis in Lake Chad Basi

Global
2
African Development Bank Launches Digital Project Platform in Ghana

African Development Bank Launches Digital Project Platform in Ghana

Ghana
3
Government, Industry Join Hands to Expand Youth Opportunities

Government, Industry Join Hands to Expand Youth Opportunities

India
4
Tragedy Strikes: Russian Attacks Ravage Ukraine Overnight

Tragedy Strikes: Russian Attacks Ravage Ukraine Overnight

Global

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

Can Self-Testing Reduce Epidemic Deaths in Africa?

Clean Power Alone Won’t Save BRICS From Its Fossil Fuel Trap

Biomass May Be the Missing Piece in the Net-Zero Puzzle

Warming Europe Faces a New Epidemic Risk and Time Is Running Out

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026