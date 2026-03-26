Ukraine Accuses Russia of Disinformation and Geopolitical Meddling in India
The Ukrainian Embassy in New Delhi accuses Russia of spreading fabricated claims regarding detained Ukrainian citizens in India as part of a broader disinformation campaign. Russia is alleged to use fabricated information as a foreign policy tool, seeking to involve India in its geopolitical agenda. Ukraine reaffirms confidence in India's legal system.
- Country:
- India
The Ukrainian Embassy in New Delhi has leveled serious accusations against Russia, alleging that Moscow is attempting to manipulate information and interfere in India's internal affairs. The embassy claims that Russia spread false information regarding the detention of Ukrainian citizens in India, describing it as part of a wider disinformation campaign.
The Ukrainian statement dubbed Russia's foreign ministry as a 'Ministry of Propaganda,' accusing it of fabricating information about supposed Ukrainian 'terrorists.' The embassy criticized Kremlin-linked provocateurs for allegedly fabricating and passing misinformation about Ukrainian citizens to Indian authorities as part of a deliberate disinformation effort typical of Russian special services.
The Ukrainian statement underscored Russia's attempts to drag India into its geopolitical script, accusing Moscow of operating under the false assumption it could use India to advance its interests. The embassy reaffirmed India's sovereignty, democratic system, and strong institutions, rejecting any attempts at external interference. It also referenced international actions against Russian leadership and entities for alleged war crimes and destabilization activities.
