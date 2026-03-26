Left Menu

Col. Macgregor Criticizes Pakistan's Mediating Role Amidst West Asia Turmoil

Colonel Douglas Macgregor, former US Army officer, questions Pakistan's ability to mediate in the West Asia crisis due to its internal challenges, suggesting India as a more credible negotiator. He emphasizes India's diplomatic influence and Prime Minister Modi's global respect against the backdrop of the ongoing conflict and economic impacts.

Devdiscourse News Desk | Updated: 26-03-2026 16:47 IST | Created: 26-03-2026 16:47 IST
Col (retd) Douglas Macgregor (Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

In a candid interview, Colonel Douglas Macgregor, a renowned geopolitical risk advisor and former US Army colonel, expressed grave concerns about Pakistan's attempt to mediate in the ongoing West Asia crisis. He pointed out that Pakistan's internal turmoil, particularly its economic frailty, undermines its credibility in the conflict.

Macgregor noted that for Israel, Pakistan is not a neutral party and any mediation attempts would be seen as futile. He described Pakistan's offer of assistance as 'ludicrous nonsense' given the nation's precarious internal state. Instead, he proposed India as a viable mediator due to its strong diplomatic ties.

Highlighting India's increasing global influence, Macgregor praised Prime Minister Narendra Modi's ability to engage with diverse international leaders. He stated that Modi's stature and relationships put India in a unique position to facilitate meaningful discussions, suggesting that India should take a proactive role in the escalating crisis to potentially ease tensions.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026