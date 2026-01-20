Kurdish forces say Turkish drones struck Syria's Hasaka city
Reuters | Updated: 20-01-2026 00:03 IST | Created: 20-01-2026 00:03 IST
The Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF)said on Monday that Turkish drones struck Syria's far northeastern city of Hasaka as the area continues to grapple with unrest amid tensions between government and Kurdish forces.
There was no immediate comment on the strike from Turkey.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Kurdish
- Syria
- Turkish
- Turkey
- â€ŒSyrian Democratic Forces
ALSO READ
Syrian president, Trump discuss developments in Syria in phone call
UPDATE 1-Turkey's Kurdish party says Syria deal leaves Ankara 'no excuses' on peace process
UPDATE 1-Kurdish forces say Turkish drones hit Syria's Hasaka city; Turkey denies it
Syrian government forces clash with Kurdish fighters as IS prisoners escape
UPDATE 3-Syria tightens grip after Kurdish pullback, says IS prisoners escape