Zelenskiy Engages Middle East Leaders Amid Talks with Moscow and Washington

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy engaged in discussions with Middle Eastern leaders about the region's conflict, while maintaining communication with the U.S. Zelenskiy hinted at future trilateral talks with Moscow and Washington, once security conditions around Iran improve, to address the ongoing war with Russia.

Updated: 05-03-2026 02:43 IST | Created: 05-03-2026 02:43 IST
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has initiated discussions with leaders from the Middle East, emphasizing the regional conflict in his talks with the King of Bahrain and the Crown Prince of Kuwait. As tensions persist, Zelenskiy's administration continues active communication with the United States.

Addressing the conflict in his nightly video message, Zelenskiy confirmed the involvement of Jordan, Qatar, and the United Arab Emirates in dialogues concerning Iran. These discussions illustrate the strategic importance of Middle Eastern diplomacy in global security conversations.

Zelenskiy highlighted that Ukraine's allies, particularly the U.S., have requested assistance in countering Iranian drones similar to those deployed by Russia in Ukraine. This request underscores Ukraine's crucial role and expertise in addressing drone warfare challenges.

Can Mozambique Revive Growth and Deliver Jobs for Its Young Population?

Can AI Judge Economic Risk? IMF Tests GPT on Global Surveillance Reports

Slovakia Moves Toward Sustainable Well-Being Over Pure Economic Growth

Mexico’s Semiconductor Strategy: Seizing Opportunity in a Shifting Global Order

