Ukraine Auctions Titanium Deposits After Stripping Businessman's Rights
Ukraine is set to auction three titanium ore deposits after revoking extraction rights from businessman Dmytro Firtash, who was sanctioned by Kyiv. The initiative will see the exploration of the Malyshevske, Valky-Hatskivske, and Mezhyrichne sites through open auctions, alongside reviewing other dormant permits.
Prime Minister Yulia Svyrydenko announced Tuesday that Ukraine will proceed with auctioning three titanium ore deposits after reclaiming extraction rights from fugitive businessman Dmytro Firtash.
Svyrydenko shared on social media that the previously sanctioned exploration rights to the Malyshevske field in Dnipropetrovsk and the Valky-Hatskivske and Mezhyrichne sites in Zhytomyr are now revoked. The government is inviting open auctions for businesses to acquire new exploration permits.
This decision is part of a larger review by Ukraine's state geological service, examining 38 permits suspected of inactivity. Additionally, Kyiv has solidified a mineral resources agreement with Washington, fostering a joint U.S.-Ukraine investment fund identifying over 20 prospective projects.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Iranian Oil: Navigating Sanctions and Strategic Waters
Germany Reaffirms Sanctions Against Russia Amid Global Energy Turmoil
Ukraine Auctions Titanium Deposits Amid Firtash Sanctions
U.S. Considers Easing Russian Oil Sanctions Amid Middle East Crisis
Trump Weighs Russian Oil Sanction Easing Amid Iran Crisis