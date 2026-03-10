Left Menu

Ukraine Auctions Titanium Deposits After Stripping Businessman's Rights

Ukraine is set to auction three titanium ore deposits after revoking extraction rights from businessman Dmytro Firtash, who was sanctioned by Kyiv. The initiative will see the exploration of the Malyshevske, Valky-Hatskivske, and Mezhyrichne sites through open auctions, alongside reviewing other dormant permits.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-03-2026 19:48 IST | Created: 10-03-2026 19:48 IST
Ukraine Auctions Titanium Deposits After Stripping Businessman's Rights
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Prime Minister Yulia Svyrydenko announced Tuesday that Ukraine will proceed with auctioning three titanium ore deposits after reclaiming extraction rights from fugitive businessman Dmytro Firtash.

Svyrydenko shared on social media that the previously sanctioned exploration rights to the Malyshevske field in Dnipropetrovsk and the Valky-Hatskivske and Mezhyrichne sites in Zhytomyr are now revoked. The government is inviting open auctions for businesses to acquire new exploration permits.

This decision is part of a larger review by Ukraine's state geological service, examining 38 permits suspected of inactivity. Additionally, Kyiv has solidified a mineral resources agreement with Washington, fostering a joint U.S.-Ukraine investment fund identifying over 20 prospective projects.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Bodo/Glimt's Triumph Sparks Domestic Fixture Controversy

Bodo/Glimt's Triumph Sparks Domestic Fixture Controversy

 Global
2
Oil Markets in Turmoil as U.S.-Iran Tensions Flare

Oil Markets in Turmoil as U.S.-Iran Tensions Flare

 Global
3
US-Iran Tensions: Temporary Oil Price Surge Expected to Subside

US-Iran Tensions: Temporary Oil Price Surge Expected to Subside

 Global
4
Test-Drive Turned Turmoil: Car Plunges into Pit

Test-Drive Turned Turmoil: Car Plunges into Pit

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Risk-based assurance could transform AI regulation and oversight

Do conscious machines have moral status? Challenging idea of sentient AI

Smart railways: AI and digital twins may detect infrastructure failures before they happen

IoT and blockchain could transform real-time supply chain visibility

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026