Ukraine Targets Russian Military Plants in Bold Strike

Ukraine's military announced successful strikes on two Russian plants associated with military equipment production in the Bryansk region. The first plant, Kremniy EL Group, is a microelectronics facility. The second is a chemicals plant involved in producing explosives and rocket fuel, vital for ammunition and missile production.

Devdiscourse News Desk | Ukraines Military Said On Tuesday It Struck Two Plants Linked To Russias Militaryindustrial Complex In The Bryansk Region Overnight One Of The Plants Was Run By Kremniy El Group A Microelectronics Group In Bryansk | Updated: 07-07-2026 14:01 IST | Created: 07-07-2026 14:01 IST
Ukraine Targets Russian Military Plants in Bold Strike

In a strategic military action, Ukraine reported targeting two significant facilities in Russia's Bryansk region. The assault marks a notable escalation in the ongoing conflict.

The General Staff of Ukraine's military confirmed that the Kremniy EL Group, a notable microelectronics entity producing components for military electronics, was among the key targets.

Additionally, a chemicals plant involved in manufacturing critical materials such as gunpowder and rocket fuel used in producing ammunition and missiles was also struck, highlighting the strategic intent to disrupt military supply chains.

TRENDING

1
AfCFTA Chief Honoured for Advancing Africa's Trade Vision

AfCFTA Chief Honoured for Advancing Africa's Trade Vision

Nigeria
2
Full Construction Starts on New Pepe Stream Bridge

Full Construction Starts on New Pepe Stream Bridge

New Zealand
3
New Zealand Backs West Coast Critical Minerals Processing

New Zealand Backs West Coast Critical Minerals Processing

New Zealand
4
Thrilling Upsets and Intense Showdowns: Highlights from Wimbledon

Thrilling Upsets and Intense Showdowns: Highlights from Wimbledon

Global

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

Climate Finance Is Growing, But Is It Growing Fast Enough to Power Emerging Economies?

Can Mobile Money Solve Africa’s Credit Gap Before Exclusion Becomes Harder to Reverse?

GPT-4o Improves Doctors' Clinical Reasoning by Up to 18%, But Human Judgment Still Leads

Microplastics Have Found a New Landfill: The Human Body

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026