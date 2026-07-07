Ukraine Targets Russian Military Plants in Bold Strike
Ukraine's military announced successful strikes on two Russian plants associated with military equipment production in the Bryansk region. The first plant, Kremniy EL Group, is a microelectronics facility. The second is a chemicals plant involved in producing explosives and rocket fuel, vital for ammunition and missile production.
In a strategic military action, Ukraine reported targeting two significant facilities in Russia's Bryansk region. The assault marks a notable escalation in the ongoing conflict.
The General Staff of Ukraine's military confirmed that the Kremniy EL Group, a notable microelectronics entity producing components for military electronics, was among the key targets.Additionally, a chemicals plant involved in manufacturing critical materials such as gunpowder and rocket fuel used in producing ammunition and missiles was also struck, highlighting the strategic intent to disrupt military supply chains.
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