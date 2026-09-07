India's Defence Acquisition: A $11.64 Billion Proposal Greenlighted

India's defence acquisition council approved proposals totaling around 1.10 trillion rupees ($11.64 billion) for various military equipment, as per the defence ministry. The approval covers items such as chemical, biological, radiological, and nuclear reconnaissance vehicles, high mobility vehicles, advanced light helicopters, and trawl tanks.

Devdiscourse News Desk | Updated: 07-09-2026 16:33 IST | Created: 07-09-2026 16:33 IST
India's Defence Acquisition: A $11.64 Billion Proposal Greenlighted
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a significant move, India's defence acquisition council has sanctioned proposals valued at approximately 1.10 trillion rupees, equivalent to $11.64 billion, the defence ministry revealed Monday.

The endorsement aims to bolster India's defense capabilities with a diverse range of military equipment.

This includes chemical, biological, radiological, and nuclear reconnaissance vehicles, high mobility vehicles, advanced light helicopters, and trawl tanks, as stated by the ministry's announcement.

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