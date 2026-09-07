India's Defence Acquisition: A $11.64 Billion Proposal Greenlighted
India's defence acquisition council approved proposals totaling around 1.10 trillion rupees ($11.64 billion) for various military equipment, as per the defence ministry. The approval covers items such as chemical, biological, radiological, and nuclear reconnaissance vehicles, high mobility vehicles, advanced light helicopters, and trawl tanks.
In a significant move, India's defence acquisition council has sanctioned proposals valued at approximately 1.10 trillion rupees, equivalent to $11.64 billion, the defence ministry revealed Monday.
The endorsement aims to bolster India's defense capabilities with a diverse range of military equipment.
This includes chemical, biological, radiological, and nuclear reconnaissance vehicles, high mobility vehicles, advanced light helicopters, and trawl tanks, as stated by the ministry's announcement.