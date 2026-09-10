British Man in Court Over Alleged Russian Drone Factory Sabotage Plot
Joshua Cammidge, a British national, appeared in a London court accused of conspiring with Russian intelligence to sabotage drone factories. He denied the charges, maintaining he never intended harm. The case highlights deteriorating UK-Russia relations amid growing concerns over Russian espionage and potential sabotage activities in Britain.
On Thursday, a British citizen, Joshua Cammidge, faced charges in a London court for allegedly collaborating with Russian intelligence to sabotage drone production facilities. Accusations include sharing factory details and researching sabotage methods. Cammidge, denying the charges, argued during a police interview that he had no intention of causing harm.
Prosecutors revealed that Cammidge communicated from late August to early September with a British national in Russia, discussing factory locations and potential sabotage. Additional conversations indicated Russian intelligence's involvement. Cammidge was held in custody, awaiting his next court appearance in September.
Amidst rising UK-Russia tensions following the 2022 Ukraine invasion, this case underscores concerns about Russian espionage and sabotage. The UK warns of increased hostile activities, reflecting broader European worries over Russian aggression. Despite several accusations, Russia dismisses these claims as unfounded provocations.