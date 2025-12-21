Left Menu

Jared Kushner: The Reluctant Diplomat Making a Comeback

Jared Kushner, initially sidelined in President Trump's second term, is re-engaged in foreign diplomacy. His return is marked by involvement in significant peace talks, including efforts to end Russia's war in Ukraine. Kushner's seasoned approach complements that of negotiator Steve Witkoff, enhancing diplomatic efforts.

Updated: 21-12-2025 18:48 IST | Created: 21-12-2025 18:48 IST
As President Donald Trump embarks on his second term, Jared Kushner, his son-in-law, has re-emerged as a pivotal figure in diplomatic negotiations. Despite stepping back initially to focus on business, Kushner is now actively engaged in critical peace talks, including the Russia-Ukraine negotiations.

Initially, special envoy Steve Witkoff led discussions, but the Trump administration has turned to Kushner for his proven diplomatic acumen. White House officials, who spoke anonymously, suggest that Kushner's experience presents a valuable addition, bridging gaps and complementing Witkoff's unique style.

Kushner's involvement is substantial in high-stakes diplomatic efforts, such as the ceasefire in Gaza and the complex Russia-Ukraine talks. While some officials express skepticism due to Kushner's business interests, his re-engagement signals a strategic approach by the Trump administration to leverage trusted relationships for peace.

(With inputs from agencies.)

