Controversy Over Nvidia AI Chip Sales to China Sparks National Security Debate

Concerns have arisen over the Trump administration's decision to permit Nvidia to sell AI chips to China, as lawmakers argue it compromises U.S. national security and aids China's military modernization. The decision has faced criticism from both Republican and Democratic lawmakers, amid fears of losing technological superiority.

Devdiscourse News Desk | Updated: 15-01-2026 02:18 IST | Created: 15-01-2026 02:18 IST
U.S. lawmakers and former officials are raising alarm over President Donald Trump's decision allowing Nvidia to sell advanced AI chips to China, citing national security risks and military power enhancement in Beijing. This decision has sparked a contentious debate among policymakers concerned about eroding America's technological edge.

On Tuesday, the Trump administration permitted the sale of Nvidia's H200 chips to China, despite opposition from several China hawks in Washington. Former White House Asia advisor Matt Pottinger condemned the move, warning that it would bolster Beijing's military, particularly in nuclear weapons and cyber warfare capabilities.

Republicans and Democrats have expressed concerns about the policy shift, fearing it undermines U.S. technological advantage. Meanwhile, Nvidia supports the sales, emphasizing job creation. However, strict regulations now require chips to undergo third-party testing and restrict the number exported. The White House and Commerce Department have yet to comment on the issue.

(With inputs from agencies.)

