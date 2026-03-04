Trump's Tumultuous Foreign Policy: A Threat to Russia?
Russian hardliners express concerns over President Donald Trump's actions, viewing his unpredictability and aggressive moves against Iran as threats to Russia. While initially hopeful for a pragmatic ally, they now question his reliability, challenging Moscow's influence globally amid strained U.S.-Russia relations.
Initially optimistic about President Donald Trump, some Russian hardliners have grown wary of his actions, particularly his aggressive stance on Iran. Trump's unpredictability, once seen as potential leverage for Moscow on Ukraine, now raises concerns about his overall threat to Russian interests.
The Kremlin seeks a complex balancing act, engaging with Trump on Ukraine while criticizing certain policies. Meanwhile, Russian analysts see potential economic upsides from rising oil prices but worry about diminished U.S. arms support for Ukraine due to Middle Eastern conflicts, reflecting the Kremlin's ongoing struggle.
Russia's political and security circles remain uneasy as Trump's moves in regions like Syria and Iran threaten Moscow's strategic alliances. Critics argue Trump's shifting ideology distances common ground, prompting calls for Russia to reevaluate its stance as global dynamics shift.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Russian Hardliners' Growing Dismay Over Trump's Global Actions
Congress Slams Modi's Foreign Policy Amidst Middle East Tensions
Trump's Bold Iranian Gambit: Foreign Policy Gamble or Strategic Masterstroke?
Trump Strikes Iran: Foreign Policy Gamble & Domestic Reactions
Modi's Foreign Policy Under Fire: Congress Criticizes Handling of Iran Conflict